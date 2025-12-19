Alibabin otac preti Staniji "Bila je promašena investicija", navodi da će otkriti sve tajne: "Morao je biznis da se pokrene"

Blic pre 2 sata
Alibabin otac preti Staniji "Bila je promašena investicija", navodi da će otkriti sve tajne: "Morao je biznis da se pokrene"

Izrazio je preferenciju za potencijalnu vezu između Asmina i Maje Marinković.

Kritikovao je ponašanje svog sina u rijaliti programu 'Elita 9'. Otac Asmina Durdžića, Mustafa, progovorio je o bivšoj verenici svog sina, Staniji Dobrojević. Naveo je da će izneti istinu o njoj, ukoliko ona bude nastavila da ga provlači po medijima. - Stanija je ipak jedna devojka i žena koju bi poželio svaki muškarac i verovatno Asmin gaji neke emocije. Ona je pokušala da odgovornost izlaska iz veze prebaci na Asminovu porodicu. Ako ona nastavi da me proziva, ja
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Bila je promašena investicija", Asminov otac preti Staniji: Planira da je skroz raskrinka, ako ona uradi ovo

"Bila je promašena investicija", Asminov otac preti Staniji: Planira da je skroz raskrinka, ako ona uradi ovo

Telegraf pre 37 minuta
"Nikakav si muškarac" haos u porodici Durdžić zbog Asminovog pomirenja sa Aneli, njegov otac van sebe!

"Nikakav si muškarac" haos u porodici Durdžić zbog Asminovog pomirenja sa Aneli, njegov otac van sebe!

Alo pre 2 sata
Rat se zahuktava! Alibabin otac zapretio Staniji Dobrojević, raskrinkaće sve njene mračne tajne: "Bila je promašena investija"…

Rat se zahuktava! Alibabin otac zapretio Staniji Dobrojević, raskrinkaće sve njene mračne tajne: "Bila je promašena investija"

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Stanija Dobrojević

Zabava, najnovije vesti »

Žena Dragana Džajića se onesvestila na promociji monografije Crvene zvezde, Branki ukazana prva pomoć

Žena Dragana Džajića se onesvestila na promociji monografije Crvene zvezde, Branki ukazana prva pomoć

Blic pre 3 minuta
"Odmah smo došli do lekara, u bolnici smo", Dragan Džajić se oglasio za "Blic" nakon što se njegova žena onesvestila, evo kako…

"Odmah smo došli do lekara, u bolnici smo", Dragan Džajić se oglasio za "Blic" nakon što se njegova žena onesvestila, evo kako se Branka oseća

Blic pre 3 minuta
Finska tajna dugovečnosti: Jedna svakodnevna navika smanjuje rizik od smrti do 40 odsto!

Finska tajna dugovečnosti: Jedna svakodnevna navika smanjuje rizik od smrti do 40 odsto!

Kurir pre 1 sat
"Bila je promašena investicija", Asminov otac preti Staniji: Planira da je skroz raskrinka, ako ona uradi ovo

"Bila je promašena investicija", Asminov otac preti Staniji: Planira da je skroz raskrinka, ako ona uradi ovo

Telegraf pre 37 minuta
Napulj: Morikoneova opera

Napulj: Morikoneova opera

Radar pre 1 sat