Ova lepotica je sestra Milka Bjelice čiji audi je propao kroz lift: Donela zlatnu medalju Srbiji: A njene slike u kupaćem su brutalne

Blic pre 1 sat
Ova lepotica je sestra Milka Bjelice čiji audi je propao kroz lift: Donela zlatnu medalju Srbiji: A njene slike u kupaćem su…

Incident se dogodio u Ulici Sazonova, gde je audi ostao priklješten pri propadanju lifta.

Putnici automobila – dva odrasla i dvoje dece – evakuisani su bez povreda Ana Bjelica, poznata srpska odbojkašica, koja igra na poziciji primača i korektora 2022. godine donela je zajedno sa ostalim devojkama Srbiji zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u Poljskoj i Holandiji. Ana je inače, sestra Milka Bjelice, bivšeg košarkaša Crvene zvezde čiji automobil marke "audi" je propao juče kroz garažni lift zgrade na Vračaru u Beogradu. Ana je prava lepotica i vrlo
KošarkaOdbojkaCrvena ZvezdaSvetsko prvenstvoAudiHolandijaPoljska

