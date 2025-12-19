(Video) Velike gužve od Mladenovca ka Beogradu, mnogo policije pored puta: Sumnja se da je udaren pešak koji je pretrčavao put

Blic pre 59 minuta
(Video) Velike gužve od Mladenovca ka Beogradu, mnogo policije pored puta: Sumnja se da je udaren pešak koji je pretrčavao put…

Na terenu se nalaze pripadnici policije Sumnja se da je gužva uzrokovana saobraćajnom nesrećom Na auto-putu kod Malog Požarevca, u smeru ka Beogradu stvorila se velika kolona automobila, na terenu je policija, a kako se sumnja, razlog gužve je saobraćajna nezgoda.

Kako se vidi na snimku objavljenom na društvenim mrežama, pored puta nalaze se četiri vozila policije i jedan automobil sa podignutom haubom, za koji se sumnja da je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi. Kako navodi Instagram stranica 192_rs prema nezvaničnim informacijama, udarena je osoba koja je pretrčavala auto-put. Detalji za sada nisu poznati.
