Krunisan je „novi kralj“: Nikola Jokić ponovo ispisao istoriju NBA lige (VIDEO)

Srpski košarkaš Nikola Jokić je predvodio Denver Nagetse do pobede protiv Orlanda (126:115) , a posle ovog meča postao je centar sa najviše asistencija u NBA ligi.

Nikola Jokić je duel završio sa 23 poena, 11 skokova i 13 asistencija i pet je ušao u istoriju NBA lige. Postao je centar sa najviše asistencija, pošto je nadmašio Karima Abdul-Džabara koji je ostao na 5,660. Pre meča sa Orlandom Jokić je imao 5,654 aistencija, dok je sad na 5,667. Centar Nagetsa je upisao 13. tripl-dabl u sezoni, ima 177. u regularniom delu sezone i samo ga četiri dele od izjednčenja sa Oskarom Robertosonom koji je stao na 181 na drugom mestu.