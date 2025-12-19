Iz lifta viri samo smrskani "Audi": Kurir snimio čuvenog košarkaša na mestu incidenta! Milko Bjelica izvlači auto posle drame, komšije otkrile ko je kriv (foto)

Kurir je snimio Milka Bjelicu ispred zgrade, gde je jedno vreme nadgledao izvlačenje automobila, a potom je otišao. - Zgrada u kojoj je propao lift star je tri godine, a drugih izlaza za automobile nema - kaže izvor Kurira.

Stanari zgrade ističu da nemaju ni najmanju sumnju da je u pitanju greška investitora, već kako kažu, uzrok nesreće je napuklo crevo na liftu što može biti navodno greška proizvođača. - Crevo je samo napuklo i to je bilo dovoljno da lift polako pušta ulje. Ovakvi liftovi ne mogu sami od sebe da padnu, jedino je ovakav neki razlog... Znači, crevo je samo napuklo i u tom momentu lift je počeo polako da popušta dok nije propao - saznajemo na terenu. - Nesreća je što