Iz lifta viri samo smrskani "Audi": Kurir snimio čuvenog košarkaša na mestu incidenta! Milko Bjelica izvlači auto posle drame, komšije otkrile ko je kriv (foto)

Kurir pre 1 sat
Iz lifta viri samo smrskani "Audi": Kurir snimio čuvenog košarkaša na mestu incidenta! Milko Bjelica izvlači auto posle drame…

Kurir je snimio Milka Bjelicu ispred zgrade, gde je jedno vreme nadgledao izvlačenje automobila, a potom je otišao. - Zgrada u kojoj je propao lift star je tri godine, a drugih izlaza za automobile nema - kaže izvor Kurira.

Stanari zgrade ističu da nemaju ni najmanju sumnju da je u pitanju greška investitora, već kako kažu, uzrok nesreće je napuklo crevo na liftu što može biti navodno greška proizvođača. - Crevo je samo napuklo i to je bilo dovoljno da lift polako pušta ulje. Ovakvi liftovi ne mogu sami od sebe da padnu, jedino je ovakav neki razlog... Znači, crevo je samo napuklo i u tom momentu lift je počeo polako da popušta dok nije propao - saznajemo na terenu. - Nesreća je što
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

(Foto, video) Iz lifta u zgradi na Vračaru izvučen auto poznatog košarkaša. Složena akcija trajala satima, vozilo ulubljeno sa…

(Foto, video) Iz lifta u zgradi na Vračaru izvučen auto poznatog košarkaša. Složena akcija trajala satima, vozilo ulubljeno sa svih strana, Bjelica na licu mesta

Blic pre 38 minuta
Prvi snimci užasa na Vračaru: Izvučen potpuno smrskan auto Milka Bjelice: Prizor iz garaže ledi krv u žilama!

Prvi snimci užasa na Vračaru: Izvučen potpuno smrskan auto Milka Bjelice: Prizor iz garaže ledi krv u žilama!

Telegraf pre 24 minuta
"Iz lifta viri samo smrskani automobil": Milko Bjelica na mestu incidenta, komšije rekle ko je kriv (foto)

"Iz lifta viri samo smrskani automobil": Milko Bjelica na mestu incidenta, komšije rekle ko je kriv (foto)

Mondo pre 1 sat
Otkriveno zašto je audi čuvenog košarkaša propao kroz lift na Vračaru: Nešto je puklo, usledila scena koja ledi krv u žilama -…

Otkriveno zašto je audi čuvenog košarkaša propao kroz lift na Vračaru: Nešto je puklo, usledila scena koja ledi krv u žilama - kola krenula da padaju! (foto)

Kurir pre 1 sat
(Video) Prvi snimak Milka Bjelice nakon drame na Vračaru Košarkaš sa ženom i decom, auto i dalje zaglavljen u liftu

(Video) Prvi snimak Milka Bjelice nakon drame na Vračaru Košarkaš sa ženom i decom, auto i dalje zaglavljen u liftu

Blic pre 1 sat
Pogledajte kako izgleda izvlačenje auta koji je propao kroz lift na Vračaru: Bivši košarkaš Bjelica u garaži

Pogledajte kako izgleda izvlačenje auta koji je propao kroz lift na Vračaru: Bivši košarkaš Bjelica u garaži

Telegraf pre 1 sat
Slavni košarkaš stigao na lice mesta: Bjelica vadi auto iz garaže posle jučerašnje drame

Slavni košarkaš stigao na lice mesta: Bjelica vadi auto iz garaže posle jučerašnje drame

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaAudiVracarlift

Beograd, najnovije vesti »

Institut za transfuziju krvi poziva punoletne građane na dobrovoljno davanje krvi

Institut za transfuziju krvi poziva punoletne građane na dobrovoljno davanje krvi

N1 Info pre 44 minuta
Preminula studentkinja Olga koja je pala sa visine u Studentskom gradu

Preminula studentkinja Olga koja je pala sa visine u Studentskom gradu

Nova pre 9 minuta
"Naša Olga. Naš Spajdermen. Sada sa anđelima": Umrla studentkinja posle pada sa stepeništa u Studentskom gradu, kolege se…

"Naša Olga. Naš Spajdermen. Sada sa anđelima": Umrla studentkinja posle pada sa stepeništa u Studentskom gradu, kolege se opraštaju

Blic pre 19 minuta
Linija 67 menja trasu tokom radova u Bulevaru Mihajla Pupina, evo do kada

Linija 67 menja trasu tokom radova u Bulevaru Mihajla Pupina, evo do kada

Blic pre 29 minuta
(Foto, video) Iz lifta u zgradi na Vračaru izvučen auto poznatog košarkaša. Složena akcija trajala satima, vozilo ulubljeno sa…

(Foto, video) Iz lifta u zgradi na Vračaru izvučen auto poznatog košarkaša. Složena akcija trajala satima, vozilo ulubljeno sa svih strana, Bjelica na licu mesta

Blic pre 38 minuta