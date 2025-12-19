Četvoro novoizabranih članova Saveta REM zvanično podnelo ostavke, Brnabić kaže da je to neodgovorno

Novoizabrani članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Rodoljub Šabić, Mileva Malešević, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković su i zvanično podneli ostavke na te funkcije.

Oni su pisane ostavke podneli na pisarnici Skupštine Srbije. Prethodno su Šabić, Prodanov Krajišnik, Malešić i Valić Nedeljković saopštili da podnose ostavke jer, kako navode, ne pristaju da budu birani u procesu koji politiku stavlja iznad zakona. U podne je istekao rok koji je četvoro izabranih nezavisnih članova Saveta REM dalo Skupštini Srbije da ponovi glasanje i izabere između dva legalno utvrđena kandidata saveta nacionalnih manjina ili će u suprotnom