Četvoro novoizabranih članova Saveta REM zvanično podnelo ostavke, Brnabić kaže da je to neodgovorno

Newsmax Balkans pre 8 sati
Četvoro novoizabranih članova Saveta REM zvanično podnelo ostavke, Brnabić kaže da je to neodgovorno

Novoizabrani članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Rodoljub Šabić, Mileva Malešević, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković su i zvanično podneli ostavke na te funkcije.

Oni su pisane ostavke podneli na pisarnici Skupštine Srbije. Prethodno su Šabić, Prodanov Krajišnik, Malešić i Valić Nedeljković saopštili da podnose ostavke jer, kako navode, ne pristaju da budu birani u procesu koji politiku stavlja iznad zakona. U podne je istekao rok koji je četvoro izabranih nezavisnih članova Saveta REM dalo Skupštini Srbije da ponovi glasanje i izabere između dva legalno utvrđena kandidata saveta nacionalnih manjina ili će u suprotnom
