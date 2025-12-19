Zabranjene posete pacijentima na VMA da bi se sprečilo širenje respiratornih infekcija

Vojnomedicinska akademija (VMA) u Beogradu provremeno je zabranila posete pacijentima, saopštila je ta zdravstvena ustanova.

"U cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija do daljeg su zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji", stoji na sajtu VMA. Podsetimo, u Srbiji je оd 8. dо 14. decembra registrovano 11.810 slučајеvа оbоljеnjа sličnih gripu i 15.691 slučај оbоlеvаnjа оd акutnih rеspirаtоrnih infекciја, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". VMA je prva zdravstvena ustanova koja je zabranila posete u cilju