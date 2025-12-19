Brnabić o NIS-u: Nijedan sporazum nije primenjiv na trenutnu situaciju

Verujem da će se u narednim danima predsednik Aleksandar Vučić obratiti, rekla je Ana Brnabić govoreći o NIS-u.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je danas da je Aleksandar Vučić "dobro i detaljno" proučio sva dokumenta vezano za Naftnu industriju Srbije. "Ono što znam je da je predsednik Aleksandar Vučić, i ja mislim da u to niko ne sumnja u Srbiji, i dobro i detaljno proučio sve sporazume, sve ugovore, sve dokumente koji imaju veze sa ovim od kojih nijedan ne može da se primeni na ovu trenutnu situaciju. I znam takođe da je predsednik Aleksandar Vučić predočio