Vozio 200 km/h na putu Loznica - Šabac gde je ograničenje 100 km/h

Saobraćajna policija je, za četiri dana, otkrila više od 13.000 prekršaja, a gotovo 900 vozača je isključeno iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola, saopštio je MUP.

U tom periodu iz saobraćaja je isključeno i 70 vozača koji su bili pod dejstvom droge. Danas je zaustavljen 39-godišnjak koji je vozio "audi" 200,8 kilometara na čas, na delu puta Loznica - Šabac gde je ograničenje 100 kilometara na čas. Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozač bio u stanju teške alkoholisanosti, jer je imao 1,41 promil alkohola u organizmu. Isključen je iz saobraćaja i zadržan u policiji, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke