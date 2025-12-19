Vozio 200 km/h na putu Loznica - Šabac gde je ograničenje 100 km/h

Radio 021 pre 7 minuta  |  021.rs
Vozio 200 km/h na putu Loznica - Šabac gde je ograničenje 100 km/h

Saobraćajna policija je, za četiri dana, otkrila više od 13.000 prekršaja, a gotovo 900 vozača je isključeno iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola, saopštio je MUP.

U tom periodu iz saobraćaja je isključeno i 70 vozača koji su bili pod dejstvom droge. Danas je zaustavljen 39-godišnjak koji je vozio "audi" 200,8 kilometara na čas, na delu puta Loznica - Šabac gde je ograničenje 100 kilometara na čas. Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozač bio u stanju teške alkoholisanosti, jer je imao 1,41 promil alkohola u organizmu. Isključen je iz saobraćaja i zadržan u policiji, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

U Loznici vozač "audija" isključen iz saobraćaja: Vozio više od 200 km na sat u stanju teške alkoholisanosti (VIDEO)

U Loznici vozač "audija" isključen iz saobraćaja: Vozio više od 200 km na sat u stanju teške alkoholisanosti (VIDEO)

Euronews pre 32 minuta
Vozio pijan 200 na sat

Vozio pijan 200 na sat

Politika pre 1 sat
Na delu puta gde je ograničenje 100, vozio 200 kilometara na čas: Alkotest pokazao i 1,41 promil

Na delu puta gde je ograničenje 100, vozio 200 kilometara na čas: Alkotest pokazao i 1,41 promil

N1 Info pre 1 sat
U Loznici vozač isključen iz saobraćaja zbog brzine od 200 km/h pod dejstvom alkohola

U Loznici vozač isključen iz saobraćaja zbog brzine od 200 km/h pod dejstvom alkohola

RTV pre 1 sat
Divljao na moto-putu Loznica – Šabac: Vozio 200 km/h na delu puta gde je ograničenje 100, alkotest pokazao 1,41 promila

Divljao na moto-putu Loznica – Šabac: Vozio 200 km/h na delu puta gde je ograničenje 100, alkotest pokazao 1,41 promila

Nova pre 1 sat
Mrtav pijan vozio 200 na sat! Audijem divljao na putu Loznica - Šabac gde je ograničenje 100: Policija odmah reagovala, evo…

Mrtav pijan vozio 200 na sat! Audijem divljao na putu Loznica - Šabac gde je ograničenje 100: Policija odmah reagovala, evo koliko je imao promila u krvi

Blic pre 1 sat
Besnom mašinom divljao 200 kilometara na čas u Loznici! Policija zaustavila vozača (39), nakon alkotestiranja usledio šok…

Besnom mašinom divljao 200 kilometara na čas u Loznici! Policija zaustavila vozača (39), nakon alkotestiranja usledio šok! Momentalno isključen iz saobraćaja

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacAudiMUPLoznica

Društvo, najnovije vesti »

Rat tužilaštava zbog snimka Lučić–Miler: TOK ispituje sadržaj, VJT traži izvor

Rat tužilaštava zbog snimka Lučić–Miler: TOK ispituje sadržaj, VJT traži izvor

Danas pre 12 minuta
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 100. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 100. kolu?

Danas pre 2 minuta
Zastrašujuće pretnje Vuku Cvijiću: Maja Sever upozorava na spiralnu nasilja prema novinarima

Zastrašujuće pretnje Vuku Cvijiću: Maja Sever upozorava na spiralnu nasilja prema novinarima

Danas pre 22 minuta
Meci i bombice za DLZ

Meci i bombice za DLZ

Danas pre 1 sat
Vazduh u Beogradu, i večeras, zagađen

Vazduh u Beogradu, i večeras, zagađen

Danas pre 42 minuta