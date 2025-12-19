EU traži način da zamrznutu rusku imovinu prosledi Ukrajini, Rusija najavila tužbu

BRISEL, MOSKVA - Čelnici zemalja Evropske unije saglasili su se na Samitu u Briselu da Ukrajina treba da dobije zajam od zamrznutih sredstava Rusije. Međutim, preostaje im da pronađu najbolji način da to sprovedu u delo. Iz Moskve stižu upozorenja da će, ukoliko to i urade, članice EU biti suočene sa zahtevom za odštetu od 200 milijardi evra.

Opcija o zajedničkom zaduživanju za vojne i ekonomske potrebe Kijeva nije naišla na entuzijazam članica Evropske unije, ali su saglasne da se zamrznuta sredstva Rusije iskoriste u vidu zajma za reparacije. Ipak, do definitivne odluke o tome neophodno je rešiti brojna tehnička pitanja. "Nema bolje opcije od zamrznutog novca Rusije. Razumem zabrinutost nekih država članica, posebno vlade Belgije, ali se nadam zajedničkom rešenju", poručio je nemački kancelar Fridrih