(VIDEO) Jokić nadmašio Karima! Denverov šesti trijumf u nizu

Sport klub pre 7 minuta  |  Autor: Filip Mijailović
(VIDEO) Jokić nadmašio Karima! Denverov šesti trijumf u nizu

Denver Nagetsi nastavili su sa odličnim rezultatima.

Pobedili su Orlando Medžik na domaćem parketu 126:115 (25:32, 43:22, 31:31, 27:30) i šestom pobedom uzastopce u NBA učvrstili su se na drugoj poziciji tabele Zapadne konferencije. Srpski as Nikola Jokić zabeležio je 177. tripl-dabl u ligaškim utakmicama, a 195. u karijeri jer je u noći s četvrtka na petak ubacio 23 poena (10/17 iz igre, 0/2 za tri i 2/2 sl. bacanja) uz 11 skokova i 13 asistencija. Baš u drugoj četvrtini, u kojoj je franšiza iz Kolorada stekla
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Tripl-dabl mašina nastavlja da melje! Nezaustavljivi Nikola Jokić ponovo dominirao: Denver srušio Orlando, a Srbin odigrao još…

Tripl-dabl mašina nastavlja da melje! Nezaustavljivi Nikola Jokić ponovo dominirao: Denver srušio Orlando, a Srbin odigrao još jedan MVP meč!

Kurir pre 1 sat
Nikola Jokić ušao u istoriju! Srbin srušio nestvaran rekord legende NBA lige! Dame i gospodo, Džokeru nema ravnog!

Nikola Jokić ušao u istoriju! Srbin srušio nestvaran rekord legende NBA lige! Dame i gospodo, Džokeru nema ravnog!

Kurir pre 1 sat
Npva istorija NBA, Nikola Jokić pretekao Džabara na većnoj lisit!

Npva istorija NBA, Nikola Jokić pretekao Džabara na većnoj lisit!

Sportske.net pre 2 sata
Kakav Luka. strašan Luka!

Kakav Luka. strašan Luka!

Sportske.net pre 2 sata
Strašan meč Luke Dončića! Slovenac demolirao Jutu i poslao moćnu poruku Nikoli Jokiću (video)

Strašan meč Luke Dončića! Slovenac demolirao Jutu i poslao moćnu poruku Nikoli Jokiću (video)

Kurir pre 2 sata
Nikola Jokić razbio Orlando u NBA ligi: Opet se prošetao do tripl-dabla

Nikola Jokić razbio Orlando u NBA ligi: Opet se prošetao do tripl-dabla

Mondo pre 2 sata
VIDEO Jokić se popeo na vrh, niko mu više nije ravan: Oborio rekord i tripl-dablom uništio Orlando

VIDEO Jokić se popeo na vrh, niko mu više nije ravan: Oborio rekord i tripl-dablom uništio Orlando

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBANikola JokićDenverdenver nuggets

Sport, najnovije vesti »

Valensija podnosi žalbu Evroligi zbog „rasističkih uvreda i verbalnog zlostavljanja Pedra Martineza“ u Jerusalimu

Valensija podnosi žalbu Evroligi zbog „rasističkih uvreda i verbalnog zlostavljanja Pedra Martineza“ u Jerusalimu

Danas pre 12 minuta
Futsal: Srbija u Nišu dočekuje nekadašnjeg svetskog šampiona

Futsal: Srbija u Nišu dočekuje nekadašnjeg svetskog šampiona

Južne vesti pre 22 minuta
Gvardiola (opet) razmišlja o odlasku, zna se prvi kandidat za naslednika!

Gvardiola (opet) razmišlja o odlasku, zna se prvi kandidat za naslednika!

Sportske.net pre 22 minuta
Mirko Ocokoljić progovorio o džabariju parkeru: „Nadam da će imati dobar pristup!“

Mirko Ocokoljić progovorio o džabariju parkeru: „Nadam da će imati dobar pristup!“

Hot sport pre 17 minuta
Partizan gostuje Žalgirisu, Zvezda dočekuje Virtus

Partizan gostuje Žalgirisu, Zvezda dočekuje Virtus

RTV pre 2 minuta