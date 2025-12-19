(VIDEO) Jokić nadmašio Karima! Denverov šesti trijumf u nizu

Denver Nagetsi nastavili su sa odličnim rezultatima.

Pobedili su Orlando Medžik na domaćem parketu 126:115 (25:32, 43:22, 31:31, 27:30) i šestom pobedom uzastopce u NBA učvrstili su se na drugoj poziciji tabele Zapadne konferencije. Srpski as Nikola Jokić zabeležio je 177. tripl-dabl u ligaškim utakmicama, a 195. u karijeri jer je u noći s četvrtka na petak ubacio 23 poena (10/17 iz igre, 0/2 za tri i 2/2 sl. bacanja) uz 11 skokova i 13 asistencija. Baš u drugoj četvrtini, u kojoj je franšiza iz Kolorada stekla