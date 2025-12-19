Npva istorija NBA, Nikola Jokić pretekao Džabara na većnoj lisit!

Nova istorija, pisana asistencijama Nikole Jokića dogodila se noćas.

Kada je dodao loptu Džajlenu Piketu za trojku, to je bila 5661. asistencija u karijeri srpskog centra čime je pretekao velikog Džabara. Sada je na večnoj listi centar sa najviše uspešnih dodavanja u istoriji NBA. Napomenimo da je Nikola u ligi deceniju, Džabarova karijera je trajala duplo više. Lider Nagetsa je noćas stigao do 13. tripl-dabla u sezoni, završio sa 23 poena, 13 asistencija i 11 skokova, Nagetsi nisu dozvolili iznenađenje u Koloradu protiv Orlanda.