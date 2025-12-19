Npva istorija NBA, Nikola Jokić pretekao Džabara na većnoj lisit!

Sportske.net pre 4 sati  |  Sportske.net
Npva istorija NBA, Nikola Jokić pretekao Džabara na većnoj lisit!

Nova istorija, pisana asistencijama Nikole Jokića dogodila se noćas.

Kada je dodao loptu Džajlenu Piketu za trojku, to je bila 5661. asistencija u karijeri srpskog centra čime je pretekao velikog Džabara. Sada je na večnoj listi centar sa najviše uspešnih dodavanja u istoriji NBA. Napomenimo da je Nikola u ligi deceniju, Džabarova karijera je trajala duplo više. Lider Nagetsa je noćas stigao do 13. tripl-dabla u sezoni, završio sa 23 poena, 13 asistencija i 11 skokova, Nagetsi nisu dozvolili iznenađenje u Koloradu protiv Orlanda.
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

(VIDEO) Jokić nadmašio Karima! Denverov šesti trijumf u nizu

(VIDEO) Jokić nadmašio Karima! Denverov šesti trijumf u nizu

Sport klub pre 1 sat
Džamal Marej se poklonio Jokiću kao nikad pre

Džamal Marej se poklonio Jokiću kao nikad pre

Nova pre 1 sat
Tripl-dabl mašina nastavlja da melje! Nezaustavljivi Nikola Jokić ponovo dominirao: Denver srušio Orlando, a Srbin odigrao još…

Tripl-dabl mašina nastavlja da melje! Nezaustavljivi Nikola Jokić ponovo dominirao: Denver srušio Orlando, a Srbin odigrao još jedan MVP meč!

Kurir pre 2 sata
Nikola Jokić ušao u istoriju! Srbin srušio nestvaran rekord legende NBA lige! Dame i gospodo, Džokeru nema ravnog!

Nikola Jokić ušao u istoriju! Srbin srušio nestvaran rekord legende NBA lige! Dame i gospodo, Džokeru nema ravnog!

Kurir pre 2 sata
Kakav Luka. strašan Luka!

Kakav Luka. strašan Luka!

Sportske.net pre 3 sata
VIDEO Jokić se popeo na vrh, niko mu više nije ravan: Oborio rekord i tripl-dablom uništio Orlando

VIDEO Jokić se popeo na vrh, niko mu više nije ravan: Oborio rekord i tripl-dablom uništio Orlando

Nova pre 3 sata
Isplivao snimak iz svlačionice Denvera! O ovome bruji planeta: Trener Nagetsa drži govor, okreće se ka Nikoli Jokiću, a…

Isplivao snimak iz svlačionice Denvera! O ovome bruji planeta: Trener Nagetsa drži govor, okreće se ka Nikoli Jokiću, a onda... (video)

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBANikola JokićTrajalTrayal

Sport, najnovije vesti »

Iako su seniori završili polusezonu u OK Pirot i dalje aktivno igraju mlađe selekcije!

Iako su seniori završili polusezonu u OK Pirot i dalje aktivno igraju mlađe selekcije!

Plus online pre 8 minuta
Između uvrede i spektakla: Meč koji nema smisla, a svi ćemo ga gledati

Između uvrede i spektakla: Meč koji nema smisla, a svi ćemo ga gledati

Sportske.net pre 13 minuta
Dobre vesti iz Oklahome - Nikola Topić se vratio treninzima

Dobre vesti iz Oklahome - Nikola Topić se vratio treninzima

RTS pre 13 minuta
AdmiralBet tipovi - Deset predloga za uspešan vikend!

AdmiralBet tipovi - Deset predloga za uspešan vikend!

Sportske.net pre 13 minuta
Ispit protiv lidera: Košarkaši kraljevačke Sloge gostuju Zlatiboru u Čajetini

Ispit protiv lidera: Košarkaši kraljevačke Sloge gostuju Zlatiboru u Čajetini

Večernje novosti pre 8 minuta