"Bila je promašena investicija", Asminov otac preti Staniji: Planira da je skroz raskrinka, ako ona uradi ovo

Telegraf pre 3 sata
"Bila je promašena investicija", Asminov otac preti Staniji: Planira da je skroz raskrinka, ako ona uradi ovo

Od nedavno između Asminovog oca Mustafe Durdžića i Stanije Dobrojević počela su prepucavanja, a Staniji je poručio da će izneti istinu o njoj ako ga bude provlačila po medijima. - Stanija je ipak jedna devojka i žena koju bi poželio svaki muškarac i verovatno Asmin gaji neke emocije.

Ona je pokušala da odgovornost izlaska iz veze prebaci na Asminovu porodicu. Ako ona nastavi da me proziva, ja ću izaći u javnost sa istinom. Asmin nije mogao da boravi u Majamiju, mogao je da bude kao turista, pa je trebalo neki biznis da se pokrene. Išlo je dosta novca, nije Stanija sve potrošila. Bila promašena investicija. Ja mislim da je Asmin ušao zbog Stanije, a ne zbog Aneli u rijaliti, ali neka bude kako bude - rekao je Asminov tata. On se osvrnuo i na
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Nikakav si muškarac" haos u porodici Durdžić zbog Asminovog pomirenja sa Aneli, njegov otac van sebe!

"Nikakav si muškarac" haos u porodici Durdžić zbog Asminovog pomirenja sa Aneli, njegov otac van sebe!

Alo pre 5 sati
Rat se zahuktava! Alibabin otac zapretio Staniji Dobrojević, raskrinkaće sve njene mračne tajne: "Bila je promašena investija"…

Rat se zahuktava! Alibabin otac zapretio Staniji Dobrojević, raskrinkaće sve njene mračne tajne: "Bila je promašena investija"

Alo pre 4 sati
Alibabin otac preti Staniji "Bila je promašena investicija", navodi da će otkriti sve tajne: "Morao je biznis da se pokrene"

Alibabin otac preti Staniji "Bila je promašena investicija", navodi da će otkriti sve tajne: "Morao je biznis da se pokrene"

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Stanija Dobrojevićrijalitielita 9

Zabava, najnovije vesti »

Horoskop za petak, 19. decembar: Ovan kreće u akciju, veliki pomak u karijeri čeka Bika, pali se crvena lampica na polju…

Horoskop za petak, 19. decembar: Ovan kreće u akciju, veliki pomak u karijeri čeka Bika, pali se crvena lampica na polju zdravlja za dva znaka

Alo pre 1 minut
Skandal u centru Beograda! Dvojica muškaraca napala Vujadina Savića

Skandal u centru Beograda! Dvojica muškaraca napala Vujadina Savića

Večernje novosti pre 6 minuta
Žena Dragana Džajića se onesvestila na promociji monografije Crvene zvezde, Branki ukazana prva pomoć

Žena Dragana Džajića se onesvestila na promociji monografije Crvene zvezde, Branki ukazana prva pomoć

Blic pre 2 sata
"Odmah smo došli do lekara, u bolnici smo", Dragan Džajić se oglasio za "Blic" nakon što se njegova žena onesvestila, evo kako…

"Odmah smo došli do lekara, u bolnici smo", Dragan Džajić se oglasio za "Blic" nakon što se njegova žena onesvestila, evo kako se Branka oseća

Blic pre 2 sata
Finska tajna dugovečnosti: Jedna svakodnevna navika smanjuje rizik od smrti do 40 odsto!

Finska tajna dugovečnosti: Jedna svakodnevna navika smanjuje rizik od smrti do 40 odsto!

Kurir pre 2 sata