Prava lekcija iz ljudskosti: Prokupački gimnazijalci pripremili 50 paketića za decu iz ugroženih porodica

Telegraf pre 29 minuta  |  Telegraf.rs / RTS
Učenici Gimnazije u Prokuplju drugu godinu zaredom sprovode humanitarnu akciju sakupljanja slatkiša i pravljenja novogodišnjih paketića namenjenih deci iz ugroženih porodica.

Akciju su osmislili i organizovali uz podršku škole i u saradnji sa crkvom kojoj su predali paketiće i koja brine da dođu do mališana kojima su namenjeni za novogodišnje i božićne praznike, prenosi RTS. Prokupački gimnazijalci pripremili su 50 paketića prepunih slatkiša, sitnih poklona i novih stvari neophodnih deci iz porodica koje mnogo toga ne mogu da im priušte. Uspehu akcije, kako kažu, svi su želeli da doprinesu najviše što mogu uz poruku ljubavi, topline i
