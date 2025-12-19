RUSKI predsednik Vladimir Putin odgovara na pitanja građana i novinara u emisiji "Direktna linija" koja je počela u 10 časova po srednjoevropskom vremenu.

Foto: Printscreen/Ria Novosti Putin je napomenuo da strane vlade sprečavaju digitalne usluge da se pridržavaju ruskih zakona. Važno je da je Rusija postigla puni digitalni suverenitet, dodao je. Postoje usluge koje se sada mogu pružati putem MAX-a, a koje ranije nisu bile moguće iz bezbednosnih razloga. Putin je rekao da je ponosan na Moskvu i zahvalio Sobjanjinu na njenom razvoju. Što se tiče naknade za reciklažu i rastućih cena automobila: vlada razume problem