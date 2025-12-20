SAD izvele masovni udar: Eliminisanje FOTO/VIDEO

Sjedinjene Američke Države su objavile da je njihova vojska izvela "masovni udar" na mete povezane sa terorističkom organizacijom Islamska država (ID) u Siriji, kao odgovor na smrtonosni napad na američke snage koje su tamo stacionirane.

Vašington je saopštio da je cilj operacije bio da se oslabi sposobnost ID da izvodi dalje akcije i spreče dalji napadi na američko osoblje. Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da je cilj operacije, pod kodnim nazivom "Udar oko sokolovo", bio eliminisanje "boraca, infrastrukture i lokacija sa oružjem" Islamske države. On je naveo da je to bio direktan odgovor na napad na američke snage koji se dogodio 13. decembra u Palmiri, u Siriji. Dodao je da su mete