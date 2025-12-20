SAD izvele masovni udar: Eliminisanje FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
SAD izvele masovni udar: Eliminisanje FOTO/VIDEO

Sjedinjene Američke Države su objavile da je njihova vojska izvela "masovni udar" na mete povezane sa terorističkom organizacijom Islamska država (ID) u Siriji, kao odgovor na smrtonosni napad na američke snage koje su tamo stacionirane.

Vašington je saopštio da je cilj operacije bio da se oslabi sposobnost ID da izvodi dalje akcije i spreče dalji napadi na američko osoblje. Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je da je cilj operacije, pod kodnim nazivom "Udar oko sokolovo", bio eliminisanje "boraca, infrastrukture i lokacija sa oružjem" Islamske države. On je naveo da je to bio direktan odgovor na napad na američke snage koji se dogodio 13. decembra u Palmiri, u Siriji. Dodao je da su mete
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Amerika izvela masovni udar: Ministar odbrane SAD poručio: "Ovo nije objava rata – to je objava osvete!"

Amerika izvela masovni udar: Ministar odbrane SAD poručio: "Ovo nije objava rata – to je objava osvete!"

Blic pre 25 minuta
„Ovo nije objava rata - to je objava osvete”: SAD izvele masovni udar na ciljeve Islamske države u Siriji, odgovor na napad ID…

„Ovo nije objava rata - to je objava osvete”: SAD izvele masovni udar na ciljeve Islamske države u Siriji, odgovor na napad ID od 13. decembra

Dnevnik pre 1 sat
Amerika izvela veliki vazdušni napad! "Ovo je osveta za 13. decembar!"

Amerika izvela veliki vazdušni napad! "Ovo je osveta za 13. decembar!"

Alo pre 1 sat
Američka vojska izvela masovni udar: Izvedena akcija "Udar oko sokolovo", oglasio se Hegset (video)

Američka vojska izvela masovni udar: Izvedena akcija "Udar oko sokolovo", oglasio se Hegset (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Sjedinjene Države izvele strahovit napad u Siriji! Učestvovali F-16, A-10, Apači i HIMARS, ovo je bila meta

Sjedinjene Države izvele strahovit napad u Siriji! Učestvovali F-16, A-10, Apači i HIMARS, ovo je bila meta

Telegraf pre 1 sat
Amerika napala Siriju: SAD izvele udare na više ciljeva, odmazda zbog ubistva vojnika

Amerika napala Siriju: SAD izvele udare na više ciljeva, odmazda zbog ubistva vojnika

Kurir pre 6 sati
Hegset: Vojska SAD pokrenula napade na mete ISIS-a u Siriji

Hegset: Vojska SAD pokrenula napade na mete ISIS-a u Siriji

Politika pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonSirija

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Nova runda pregovora Ukrajine i SAD-a

UKRAJINSKA KRIZA: Nova runda pregovora Ukrajine i SAD-a

RTV pre 25 minuta
Ruska vlada ovlastila Ministarstvo odbrane da raskine sporazume sa evropskim zemljama

Ruska vlada ovlastila Ministarstvo odbrane da raskine sporazume sa evropskim zemljama

RTV pre 15 minuta
Profesor Erik Gordi o slučaju Generalštab: Još jedan u nizu Vučićevih neuspeha, njegov režim se raspada

Profesor Erik Gordi o slučaju Generalštab: Još jedan u nizu Vučićevih neuspeha, njegov režim se raspada

Danas pre 30 minuta
Ukrajina završila pripreme za otvaranje svih pregovaračkih klastera o pristupanju EU

Ukrajina završila pripreme za otvaranje svih pregovaračkih klastera o pristupanju EU

RTV pre 10 minuta
Kako blokada Venecuele utiče na Madura i tržište nafte?

Kako blokada Venecuele utiče na Madura i tržište nafte?

Dojče vele pre 30 minuta