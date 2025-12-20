(VIDEO) Utakmica sezone: Barselona savladala Baskoniju nakon čak tri produžetka

Danas pre 57 minuta  |  A. Pavlović
Košarkaši Barselone i Baskonije odigrali su najbolju utakmicu u dosadašnjem toku sezone Evrolige.

Katalonci su u okviru 17. kola nakon tri produžetka savladali Baskoniju rezultatom 134:124 (17:26, 30:27, 23:22, 27:22, 9:9, 16:16, 12:2) i tako ostali na samom vrhu tabele elitnog takmičenja. Videli smo spektakularnu košarku u dvorani „Palau Blaugrana" u režiji najboljih igrača dveju ekipa – Kevina Pantera i Markusa Hauarda. Panter je meč završio sa neverovatnih 43 ubačenih poena, dok je sa druge strane bek gostiju ubacio 33.
