Agent Đoana Penaroje u Beogradu, ali nije gotovo: Evo dokle su stigli pregovori Partizana i novog trenera

Španski stručnjak Đoan Penjaroja trenutno je najbliži klupi Partizana i njegov agent Huanho Bernabe se nalazi u Beogradu, prenosi " Mozzartsport".

Još uvek nije sve gotovo, ostalo je da se utanače detalji i trebalo bi da početkom naredne nedelje sve bude poznato. Plan je da se nekadašnji trener Barselone "veže" ugovorom do kraja sledeće sezone, a spominje se cifra od 1.300.000 evra do juna 2027. godine. On je bez posla još od 9. novembra kada je raskinuo saradnju sa Kataloncima i ekspresno bi mogao da se vrati u Evroligu. Imaće pakleno težak zadatak da prodrma igrače Partizana koji su u petak doživeli jedan