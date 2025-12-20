Agent Đoana Penaroje u Beogradu, ali nije gotovo: Evo dokle su stigli pregovori Partizana i novog trenera

Mondo pre 46 minuta  |  Jelena Bijeljić
Agent Đoana Penaroje u Beogradu, ali nije gotovo: Evo dokle su stigli pregovori Partizana i novog trenera

Španski stručnjak Đoan Penjaroja trenutno je najbliži klupi Partizana i njegov agent Huanho Bernabe se nalazi u Beogradu, prenosi " Mozzartsport".

Još uvek nije sve gotovo, ostalo je da se utanače detalji i trebalo bi da početkom naredne nedelje sve bude poznato. Plan je da se nekadašnji trener Barselone "veže" ugovorom do kraja sledeće sezone, a spominje se cifra od 1.300.000 evra do juna 2027. godine. On je bez posla još od 9. novembra kada je raskinuo saradnju sa Kataloncima i ekspresno bi mogao da se vrati u Evroligu. Imaće pakleno težak zadatak da prodrma igrače Partizana koji su u petak doživeli jedan
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Da li znate? Saša Obradović je predlagao Penjaroju za trenera godine!

Da li znate? Saša Obradović je predlagao Penjaroju za trenera godine!

Sportske.net pre 6 minuta
„Željkov čovek“ slučajno o promociji Penjaroje, SK ima drugi info

„Željkov čovek“ slučajno o promociji Penjaroje, SK ima drugi info

Sport klub pre 36 minuta
Parker prvi put posle katastrofe u Kaunasu: Evo šta je rekao najskuplji igrač Partizana!

Parker prvi put posle katastrofe u Kaunasu: Evo šta je rekao najskuplji igrač Partizana!

Euronews pre 1 sat
Novi pokazatelj rasula u Partizanu: Jedan potez nakon Žalgirisa pokazuje u kakvom stanju je klub

Novi pokazatelj rasula u Partizanu: Jedan potez nakon Žalgirisa pokazuje u kakvom stanju je klub

Nova pre 31 minuta
Ko podržava Ostoju Mijailovića dok Partizan puca po šavovima? Marijan Rističević i bivši pritvorenik se oglašavali zbog…

Ko podržava Ostoju Mijailovića dok Partizan puca po šavovima? Marijan Rističević i bivši pritvorenik se oglašavali zbog predsednika crno-belih

Nova pre 2 sata
Da li Penjaroja i dalje sve ovo misli o Partizanu, Parkeru, Vašingtonu, Braunu...?

Da li Penjaroja i dalje sve ovo misli o Partizanu, Parkeru, Vašingtonu, Braunu...?

Sportske.net pre 2 sata
"Brže trči sutkinja od košarkaša Partizana": Hrvatski komentator ih brutalno prozvao usred prenosa

"Brže trči sutkinja od košarkaša Partizana": Hrvatski komentator ih brutalno prozvao usred prenosa

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanBarselonaEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Dejan Stanković je novi trener Crvene zvezde

Dejan Stanković je novi trener Crvene zvezde

Danas pre 26 minuta
Dušan Lajović postavio Srbina na mesto glavnog trenera

Dušan Lajović postavio Srbina na mesto glavnog trenera

Danas pre 51 minuta
Milošević: Igrači su zaslužili da se odmore i da nastave tamo gde su stali

Milošević: Igrači su zaslužili da se odmore i da nastave tamo gde su stali

RTS pre 16 minuta
Da li znate? Saša Obradović je predlagao Penjaroju za trenera godine!

Da li znate? Saša Obradović je predlagao Penjaroju za trenera godine!

Sportske.net pre 6 minuta
Novi preokret: Štutgart kupuje novog špica, šta to znači za Miloševića i Partizan?

Novi preokret: Štutgart kupuje novog špica, šta to znači za Miloševića i Partizan?

Hot sport pre 1 minut