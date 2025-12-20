Šamar za Partizan u poslednjem kolu: Stigao u Loznicu kao jesenji prvak, pa potpuno razočarao

Mondo pre 44 minuta  |  Mladen Šolak
Šamar za Partizan u poslednjem kolu: Stigao u Loznicu kao jesenji prvak, pa potpuno razočarao

Partizan je doživeo bolan poraz od IMT-a na kraju jesenjeg dela sezone - 1:0.

Golom tinejdžera Andreja Milanovića (17), domaćin je na Lagatoru nagradio sebe za odličan meč i za to što je nadigrao favorita koji odlazi na zimsku pauzu sa samo bodom više od Crvene zvezde. Od prvog minuta i zicera za napadača domaćih Dušana Žagara bilo je jasno da je IMT ušao potpuno fokusiran i motivisaniji nego gost. Ono što je tada najavljeno zaista je i viđeno u meču u kojem je domaćin nizao prilike, golman crno-belih Marko Milošević ih "skidao", sve do 55.
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Partizan sačuvao najgore za kraj: Borbeni IMT slavio u Loznici

Partizan sačuvao najgore za kraj: Borbeni IMT slavio u Loznici

Sport klub pre 1 sat
Igokea ubedljiva u Železniku

Igokea ubedljiva u Železniku

Sportske.net pre 1 sat
Panteri pali u Železiniku: Igokea postaje bauk za FMP

Panteri pali u Železiniku: Igokea postaje bauk za FMP

Sport klub pre 1 sat
Tragikomični Stojaković i još smešniji Partizan! Crno-beli na Lagatoru prosuli prednost na kraju jesenjeg dela sezone! IMT…

Tragikomični Stojaković i još smešniji Partizan! Crno-beli na Lagatoru prosuli prednost na kraju jesenjeg dela sezone! IMT uzeo sva tri boda! (video)

Kurir pre 2 sata
FMP gubi korak u borbi za Top 8 ABA lige: Veoma težak poraz u Železniku, Igokea prekinula crni niz

FMP gubi korak u borbi za Top 8 ABA lige: Veoma težak poraz u Železniku, Igokea prekinula crni niz

Telegraf pre 1 sat
Bledi Partizan ponižen u Loznici: IMT-ov šamar crno-belima za kraj godine

Bledi Partizan ponižen u Loznici: IMT-ov šamar crno-belima za kraj godine

Večernje novosti pre 1 sat
Spektakularan odbojkaški "večiti derbi" - Zvezda iz osmog pokušaja srušila Partizan!

Spektakularan odbojkaški "večiti derbi" - Zvezda iz osmog pokušaja srušila Partizan!

Sportske.net pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Marko MiloševićFudbalCrvena ZvezdaPartizanIMTSuperligaLoznica

Sport, najnovije vesti »

Španac blizu klupe Partizana: Penjarojin agent u Beogradu

Španac blizu klupe Partizana: Penjarojin agent u Beogradu

Danas pre 34 minuta
(VIDEO) Sve je „zakuvao“ Frenk Lampard: Gužva i jurnjava po terenu u Engleskoj

(VIDEO) Sve je „zakuvao“ Frenk Lampard: Gužva i jurnjava po terenu u Engleskoj

Danas pre 1 sat
Izuzetno loše izdanje Partizana: IMT pobedio crno-bele u Loznici

Izuzetno loše izdanje Partizana: IMT pobedio crno-bele u Loznici

Danas pre 2 sata
Dejan Stanković je novi trener Crvene zvezde

Dejan Stanković je novi trener Crvene zvezde

Danas pre 3 sata
Dušan Lajović postavio Srbina na mesto glavnog trenera

Dušan Lajović postavio Srbina na mesto glavnog trenera

Danas pre 3 sata