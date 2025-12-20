Šamar za Partizan u poslednjem kolu: Stigao u Loznicu kao jesenji prvak, pa potpuno razočarao

Partizan je doživeo bolan poraz od IMT-a na kraju jesenjeg dela sezone - 1:0.

Golom tinejdžera Andreja Milanovića (17), domaćin je na Lagatoru nagradio sebe za odličan meč i za to što je nadigrao favorita koji odlazi na zimsku pauzu sa samo bodom više od Crvene zvezde. Od prvog minuta i zicera za napadača domaćih Dušana Žagara bilo je jasno da je IMT ušao potpuno fokusiran i motivisaniji nego gost. Ono što je tada najavljeno zaista je i viđeno u meču u kojem je domaćin nizao prilike, golman crno-belih Marko Milošević ih "skidao", sve do 55.