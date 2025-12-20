Narodna banka Srbija: Ne postoji ograničenje za menjanje samo 100 evra

Nova pre 2 sata  |  Autor: Fonet
Narodna banka Srbija: Ne postoji ograničenje za menjanje samo 100 evra

Narodna banka Srbije demantovala je danas pisanje pojedinih medija da su banke u Srbiji uvele limit da se može promeniti samo do 100 evra.

Centralna banka poručila je da je to informaciju proverila sa svim poslovnim bankama koje posluju u Srbiji i da ne postoje navedena ograničenja. „Tekst je potpuno izmišljen, baziran na dezinformacijama i navodnim izjavama ljudi koji niti su imenovani, niti su ukazali o kojoj banci bi se radilo, jer takve navode ne mogu potkprepiti činjenicama“, navodi se u saopštenju NBS, povodom teksta objavljenog na portalu Vremena. „Ovakav tekst služi isključivo stvaranju
