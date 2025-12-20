Australija isporučila poslednje tenkove M1A1 Abrams Ukrajini

Tenkovi su proizvedeni pre oko 20 godina, nikada nisu korišćeni u borbi i zamenjeni su novijim modelima u Australiji prošle godine

Australija je isporučila poslednji svoj tenk M1A1 Abrams Ukrajini u tajnoj operaciji koja je trajala nekoliko meseci, osiguravajući da su oklopna vozila pripremljena i bezbedno premeštena do poljske granice pre nego što budu predata ukrajinskim trupama, prenosi ABC News. Australija je predala Ukrajini 49 rashodovanih tenkova M1A1 Abrams. Prvih 37 je stiglo u julu 2025. godine, a poslednjih 12 u protekle dve nedelje. Pukovnik Džejms Smit je za ABC rekao da je