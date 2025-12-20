Sve manje funti u fondu za „demokratiju na Zapadnom Balkanu"

Fond za borbu protiv "ruske agresije i dezinformacija" u regionu smanjen je za 40 odsto

Velika Britanija je zbog budžetske krize prisiljena da smanji finansiranje borbe protiv "ruske agresije i dezinformacija" na Zapadnom Balkanu za 40 odsto, javlja londonski "Gardijan". Britanski premijer Kir Starmer je nedavno opisao region - pod kojim "Gardijan" podrazumeva Albaniju, BiH, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Srbiju i tzv. Kosovo - kao "mesto gde je bezbednost našeg kontinenta na ispitu". Njegova vlada je, međutim, naredila smanjenje "zvanične razvojne