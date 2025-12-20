Predsednik Srbije: Važni razgovori u vezi energetske stabilnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas saopštio da su vođeni „dugi i važni razgovori u vezi sa energetskom stabilnošću Srbije“, i da veruje da su „korak bliže rešenju izuzetno komplikovane situacije“.

On je 16. decembra kazao da Rusi privode kraju razgovore o prodaji svog udela u Naftnoj kompaniji Srbije (NIS) jednoj velikoj kompaniji ne precizirajući o kome je reč. Vučić je za RTS rekao da posle toga slede tripartitni razgovori sa Srbijom, verovatno do ponedeljka, najkasnije utorka u Beogradu. NIS je pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog udela a predsednik Srbijem, bez preciziranja s kim je danas razgovarao, je na Instagramu objavio fotografiju na