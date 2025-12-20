„Željkov čovek“ slučajno o promociji Penjaroje, SK ima drugi info

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Branimir Smilić
„Željkov čovek“ slučajno o promociji Penjaroje, SK ima drugi info

Đozep Marija Iskijerdo, dugogodišnji saradnik Željka Obradovića slučajno je otkrio kada bi klub iz Humske mogao da promoviše njegovog sunarodnika Đoana Penjaroju u novo trenera Partizana.

Crno-beli će posle blamaže u poslednjem meču Evrolige u Kaunasu i ništa boljeg izdanja protiv Virtusa tri dana ranije u „Beogradskoj areni“ definitivno dobiti novog trenera umesto Željka Obradovića, a informaciju o promociji, možda nehotice, otkrio je Iskijerdo u emisiji na Katalunja radiju. „Mislim da će u ponedeljak predstaviti Penjaroju kao novog trenera Partizana,“ rekao je Iskijerdo. Ova izjava brzo je odjeknula u španskoj košarkaškoj javnosti jer klub iz
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Da li znate? Saša Obradović je predlagao Penjaroju za trenera godine!

Da li znate? Saša Obradović je predlagao Penjaroju za trenera godine!

Sportske.net pre 1 sat
Hrvat žestoko isprozivao crno-bele: „Brže trči sudinica, nego što trče igrači Partizana!“

Hrvat žestoko isprozivao crno-bele: „Brže trči sudinica, nego što trče igrači Partizana!“

Hot sport pre 1 sat
Agent Đoana Penaroje u Beogradu, ali nije gotovo: Evo dokle su stigli pregovori Partizana i novog trenera

Agent Đoana Penaroje u Beogradu, ali nije gotovo: Evo dokle su stigli pregovori Partizana i novog trenera

Mondo pre 2 sata
Parker prvi put posle katastrofe u Kaunasu: Evo šta je rekao najskuplji igrač Partizana!

Parker prvi put posle katastrofe u Kaunasu: Evo šta je rekao najskuplji igrač Partizana!

Euronews pre 2 sata
Novi pokazatelj rasula u Partizanu: Jedan potez nakon Žalgirisa pokazuje u kakvom stanju je klub

Novi pokazatelj rasula u Partizanu: Jedan potez nakon Žalgirisa pokazuje u kakvom stanju je klub

Nova pre 2 sata
Ko podržava Ostoju Mijailovića dok Partizan puca po šavovima? Marijan Rističević i bivši pritvorenik se oglašavali zbog…

Ko podržava Ostoju Mijailovića dok Partizan puca po šavovima? Marijan Rističević i bivši pritvorenik se oglašavali zbog predsednika crno-belih

Nova pre 3 sata
Da li Penjaroja i dalje sve ovo misli o Partizanu, Parkeru, Vašingtonu, Braunu...?

Da li Penjaroja i dalje sve ovo misli o Partizanu, Parkeru, Vašingtonu, Braunu...?

Sportske.net pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanŽeljko ObradovićBeogradska ArenaEvroliga

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Sve je „zakuvao“ Frenk Lampard: Gužva i jurnjava po terenu u Engleskoj

(VIDEO) Sve je „zakuvao“ Frenk Lampard: Gužva i jurnjava po terenu u Engleskoj

Danas pre 3 minuta
Izuzetno loše izdanje Partizana: IMT pobedio crno-bele u Loznici

Izuzetno loše izdanje Partizana: IMT pobedio crno-bele u Loznici

Danas pre 43 minuta
Dejan Stanković je novi trener Crvene zvezde

Dejan Stanković je novi trener Crvene zvezde

Danas pre 1 sat
Dušan Lajović postavio Srbina na mesto glavnog trenera

Dušan Lajović postavio Srbina na mesto glavnog trenera

Danas pre 2 sata
Dejan Stanković na korak do povratka u Zvezdu

Dejan Stanković na korak do povratka u Zvezdu

RTS pre 8 minuta