Berić o igračima Partizana: "Banda! Ko će njih na leto? Pitao bih Vašingtona..."

Sportske.net pre 2 sata  |  Sportske.net
Berić o igračima Partizana: "Banda! Ko će njih na leto? Pitao bih Vašingtona..."

Nekadašnji košarkaš Partizana Miroslav Mića Berić nije štedeo reči na račun crno-belih posle debakla u Kaunasu u drugom najtežem porazu u istoriji kluba, ističući da izabranici Mirka Ocokoljića izgledaju kao banda te da ovakav način ne brukaju samo klub, već i sebe.

Partizan je pomerio sve granice krize u aktuelnoj sezoni pošto je teškim porazom u Litvaniji nagovestio da se rešenje problema ne nazire, a Berić je otkrio da je već u meču protiv Virtusa dva dana ranije naslutio šta će se dogoditi u Kaunasu. "Šta da analiziramo? Igru Žalgirisa? Postojao je samo jedan tim. Posle meča sa Virtusom sam bio oštar i rekao da je za mene ovo kraj ovogodišnje Evrolige i mnogi su protumačili kao jake reči, jer smo prošli tek trećinu
