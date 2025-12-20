Poznato je odakle su turisti od kojih je jedan poginuo na Durmitoru

Poznato je odakle su turisti od kojih je jedan poginuo na Durmitoru

Teška nesreća dogodila se danas na žičari na Savinom kuku na Durmitoru kada je došlo do ispadanja stranih turista iz korpe, saopšteno je CdM-u.

Prema prvim podacima, pišu Vijesti, poginuo je muškarac, dok je žena povređena, ali svesna i komunikativna. Nesreća se dogodila oko 13 časova, kada je, prema nezvaničnim navodima proklizala korpa u kojoj su se nalazili dvoje turista iz Nemačke. Prilikom proklizavanja poginuli turista ispao je iz korpe i pao na tlo, dok je povređeno lice ostalo zaglavljeno u korpi koja je prilikom proklizavanja udarila u korpu ispred. Na meestu tragedije su spasilačke ekipe.
