Ovo je žena osumnjičena za ubistvo bivših muževa: Ubila ih je u razmaku od nekoliko sati? (foto)

Žena iz Floride, 51-godišnja Suzan Erika Avalon, uhapšena je ove sedmice pod optužbama za ubistvo drugog stepena nakon što je navodno ubila dvojicu svojih bivših muževa u razmaku od nekoliko sati, prenosi NBC njuz.

Prema šerifu okruga Manati, Riku Velsu, Avalon je uhapšena u četvrtak nakon što je ispitana u vezi sa smrću njenog prvog bivšeg muža, koji je ubijen u svojoj kući. Drugi bivši muž, koji je živeo u Tampi, takođe je pronađen mrtav, a istraga ukazuje na povezanost oba slučaja. Istraga je započela u sredu popodne, kada je kancelarija šerifa primila poziv u vezi sa pucnjavom u naselju Heritidž Harbor. Po dolasku na lice mesta, policajci su zatekli 54-godišnjeg muškarca