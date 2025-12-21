Ovo je žena osumnjičena za ubistvo bivših muževa: Ubila ih je u razmaku od nekoliko sati? (foto)

Alo pre 58 minuta
Ovo je žena osumnjičena za ubistvo bivših muževa: Ubila ih je u razmaku od nekoliko sati? (foto)

Žena iz Floride, 51-godišnja Suzan Erika Avalon, uhapšena je ove sedmice pod optužbama za ubistvo drugog stepena nakon što je navodno ubila dvojicu svojih bivših muževa u razmaku od nekoliko sati, prenosi NBC njuz.

Prema šerifu okruga Manati, Riku Velsu, Avalon je uhapšena u četvrtak nakon što je ispitana u vezi sa smrću njenog prvog bivšeg muža, koji je ubijen u svojoj kući. Drugi bivši muž, koji je živeo u Tampi, takođe je pronađen mrtav, a istraga ukazuje na povezanost oba slučaja. Istraga je započela u sredu popodne, kada je kancelarija šerifa primila poziv u vezi sa pucnjavom u naselju Heritidž Harbor. Po dolasku na lice mesta, policajci su zatekli 54-godišnjeg muškarca
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Dva bivša muža, jedna osumnjičena: Jezivo pitanje otkrilo mračnu istinu, a onda je klupko je počelo da se odmotava

Dva bivša muža, jedna osumnjičena: Jezivo pitanje otkrilo mračnu istinu, a onda je klupko je počelo da se odmotava

Blic pre 52 minuta
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Italijanska policija uhapsila 384 osobe i zaplenila 1,4 tone droge

Italijanska policija uhapsila 384 osobe i zaplenila 1,4 tone droge

Serbian News Media pre 12 minuta
Pacijenti u Gazi umiru ćekajući pomoć: Umrlo više od 1.000 u predhodnih godinu i po

Pacijenti u Gazi umiru ćekajući pomoć: Umrlo više od 1.000 u predhodnih godinu i po

Kurir pre 12 minuta
Nemačka inženjerka u invalidskim kolicima boravila u svemiru: Prva osoba sa invaliditetom koja je prešla Karmanovu liniju u…

Nemačka inženjerka u invalidskim kolicima boravila u svemiru: Prva osoba sa invaliditetom koja je prešla Karmanovu liniju u raketi Džefa Bezosa

Kurir pre 22 minuta
Objavljen bizaran album sa fotografijama Bila Klintona: Bivši predsednik SAD vodio Epstajna i Maksvela na venčanje marokanskog…

Objavljen bizaran album sa fotografijama Bila Klintona: Bivši predsednik SAD vodio Epstajna i Maksvela na venčanje marokanskog kralja!

Kurir pre 3 minuta
Ova biljka je veoma smrtonosna, a liči na običan peršun: Nadimak joj je "prsti mrtvaca" (foto)

Ova biljka je veoma smrtonosna, a liči na običan peršun: Nadimak joj je "prsti mrtvaca" (foto)

Alo pre 22 minuta