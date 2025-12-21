Uživo artiljerija raspalila žestoku vatru, razara sve pred sobom! Strašna bitka se vodi u Ukrajini (video)

Alo pre 42 minuta
Uživo artiljerija raspalila žestoku vatru, razara sve pred sobom! Strašna bitka se vodi u Ukrajini (video)

Rat u Ukrajini – 1.396. dan

Očekuje se novi krug mirovnih razgovora između ruske i američke delegacije u Majamiju. U Americi su i predstavnici Rusije i Evrope. Volodimir Zelenski kaže da izbori u Ukrajini neće biti održani na teritorijama koje je Rusija privremeno okupirala. BLOG UŽIVO Starmer i Tramp o radu "Koalicije voljnih" Britanski premijer Kir Starmer razgovarao je sa predsednikom SAD Donaldom Trampom o naporima za postizanje "pravednog i trajnog kraja“ rata u Ukrajini, saopštila je iz
Kremlj: Putin spreman za dijalog s Makronom; Sibiha uporedio ruske snage sa teroristima ID

Razgovori na visokom nivou: SAD, Britanija i potraga za mirom u Ukrajini

Šef ukrajinske diplomatije uporedio ruske snage sa teroristima Islamske države zbog odvođenja civila

Starmer i Tramp razgovarali o Ukrajini i Pojasu Gaze

Sibiha: Ruske snage se ne razlikuju od terorista Islamske države zbog odvođenja civila

Starmer i Tramp razgovarali o Ukrajini i Pojasu Gaze

"Rusi se ništa ne razlikuju od terorista Islamske države": Sibiha kipti od besa zbog odvođenja 50 civila iz Sumske oblasti

