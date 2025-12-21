Ima stan od 500.000 evra i besnu mašinu Pevačica se danas baškari u luksuzu, a sada priznala: "U Beograd sam došla sa 200 evra"

Blic pre 11 sati
Ima stan od 500.000 evra i besnu mašinu Pevačica se danas baškari u luksuzu, a sada priznala: "U Beograd sam došla sa 200 evra"…

Istakla je da su nastupi zahtevali iscrpljujuća putovanja i konstantno ulaganje u posao Aleksandra je izrazila ponos što je sve postigla sama Pevačica Aleksandra Mladenović (31) kupila je sebi stan u Beogradu od 500.000 evra i skupoceni automobil od 130.000 evra.

Međutim, ona ne krije da nije oduvek uživala u luksuzu te ističe da se namučila po dolasku u Beograd. Aleksandra se prisetila dolaska u Beograd gde je učestvovala u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda". - U Beograd sam došla sa dvesta evra. Sve je bilo podređeno radu, da bih imala da izdvojim za takmičenje da platim šminku, frizuru, taksi… Kad gledaš na televiziji, mislila sam da se svi vole i ljube, ali kad vidiš i drugu pozadinu svega toga onda se malo i razočaraš
Alo pre 29 minuta
