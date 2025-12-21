(BLOG) Protest studenata u Novom Pazaru, kolone ljudi kreću ka Univerzitetu

Studenti u blokadi organizuju danas protest u Novom Pazaru, pod sloganom „Ili oni ili mi“, jer je više od 200 studenata univerziteta u tom gradu izgubilo status studenta, a oko 30 profesora ostalo bez posla.

Okupljanje je počelo u 11 časova ispred zgrade Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP), a u 11.52 biće održana pošta za stradale u padu nadstrešnice prošle godine u Novom Sadu. Glavni program je planiran za 17 časova, kada će se prisutnima obratiti studenti u blokadi. 11.56 U toku je odavanje pošte za 16 osoba koje su stradale u padu nadstrešnice u Novom Sadu. 10.56 Građani iz zborova pripremaju štandove, a kolone ljudi iz različitih delova grada kreću ka