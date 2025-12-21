SAD pojačavaju kontrolu u Karibima: Presretnut još jedan brod u blizini Venecuele

Sjedinjene Američke Države presrele su još jedan brod u blizini obale Venecuele u međunarodnim vodama, rekla su danas dva neimenovana američka zvaničnika za Rojters.

Zvaničnici nisu rekli koji je brod presretnut i nisu dali tačnu lokaciju na kojoj se to dogodilo. To je druga takva operacija ovog vikenda. Američka obalska straža zaustavila je i ukrcala se na tanker za naftu "Senčuris" na Karibima u subotu ujutru, a koji je poslednji put bio usidren u Venecueli, izjavila je američka ministarka za unutrašnju bezbednost Kristi Noem. Noem je u objavi na društvenim mrežama navela da je Ministarstvo odbrane pomoglo u operaciji koja se