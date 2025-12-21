Jači od sudbine: Jović prvo „ostao“ bez dva gola, pa se na kraju ipak upisao u strelce!

Nastavlja da rešeta mreže! Fudbaleri AEK-a iz Atine upisali su novu prvenstvenu pobedu savladavši OFI sa Krita rezultatom 2:1, zadržavši pritom lidersku poziciju u domaćem šampionatu.

Jedan od najzapaženijih aktera ponovo je bio srpski reprezentativac Luka Jović. Napadač koji je u poslednje vreme standardan izbor trenera Marka Nikolića imao je priliku da u samoj završnici prvog poluvremena poravna rezultat, ali je penal koji je izveo završio daleko od okvira gola. Ni nastavak meča nije odmah doneo sreću Joviću. U 48. minutu uspeo je da pogodi mrežu udarcem glavom nakon prekida, ali je radost kratko trajala, jer je pogodak poništen zbog ofsajd