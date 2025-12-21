Predsednik opštine Kosjerić i i njegov sin učestvovali u svađi sa građanima ispred kafane

Ozon press pre 38 minuta
Predsednik opštine Kosjerić i i njegov sin učestvovali u svađi sa građanima ispred kafane

Osnovno javno tužilaštvo u Požegi zatražilo je od policije da uzme izjave od učenika incidenta koji se dogodio noćas, pola sata posle ponoći, a čiji učesnici su bili, s jedne stane, predsednik opštine Kosjerić Žarko Đokić (SNS), njegov sin A.

Đ. (20) i S. Đ. (46) i oko 50 osoba, s druge strane. Policijska kola Foto: N. K. Tužilaštvo je zataržilo da policija dostavi izveštaj o tome i da se protiv M. M. (29) i S. V. (21) podnesu prekršajne prijave po Zakonu o javnom redu i miru. Policijska uprava Užice je saopštila da je policijska patrola u Kosjeriću, prilikom redove kontrole, ispred ugostiteljskog objekta u Karađorđevoj ulici, uočila veću grupu lica koja su se raspravljala. Žarko Đokić Foto: Nenad
