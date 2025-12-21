Mega krenula sa -16, pa nije mogla da kompletira preokret: Cedevita Olimpija ubedljiva pred meč sa Zvezdom

Mega krenula sa -16, pa nije mogla da kompletira preokret: Cedevita Olimpija ubedljiva pred meč sa Zvezdom

Košarkaši Mege poraženi su danas u matine terminu u utakmici 11. kola regionalne ABA lige, pošto na domaćem terenu nisu uspeli da kompletiraju preokret protiv Cedevita Olimpije - 72:90! Sama utakmica donela nam je dosta talasa na obe strane.

Na trenutke je delovalo kao da Cedevita Olimpija ima sve pod svojom kontrolom, a samo nekoliko momenata kasnije da je Mega blizu da sve okrene u svoju korist. Početak utakmice nikako se nije mogao podvesti kao dobar za ekipu Mege, koja je posle samo šest minuta gubila rezultatom 20:4. Daleko bolje su u susret ušli igrači Cedevita Olimpije, da bi se nakon toga konačno probudila i preko Markovića i Drezgića uhvatila kakav-takav priključak. Štaviše, razlika je pala i
