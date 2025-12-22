Sve više penzionera u Nemačkoj zavisi od socijalne pomoći: Ovo je glavni uzrok teškog stanja

Broj penzionera u Nemačkoj koji su zavisni od socijalne pomoći zbog niskih penzija dostigao je rekordan nivo, prema podacima Saveznog zavoda za statistiku koje su mediji preneli u nedelju.

Prema podacima od kraja septembra 2025. godine, 755.300 penzionera u Nemačkoj primalo je takozvanu osnovnu podršku, vrstu socijalne pomoći namenjene penzionerima čiji prihodi ne mogu da pokriju troškove života. U poređenju sa istim periodom prošle godine, broj penzionera koji primaju dodatnu državnu finansijsku pomoć povećan je za 25.000. Među njima su žene najviše zastupljene (57 odsto). Jedan od glavnih razloga za povećanje troškova života je povećanje