Vremenska prognoza za ponedeljak 22. decembar 2025: Danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima
Beta pre 1 sat
U Srbiji će danas biti umereno oblačno vreme, sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Ujutru magla i niska oblačnost, koja će se na severu i zapadu Srbije, kao i po pojedinim kotlinama zadržati i veći deo dana. Na istoku Srbije ponegde sipeća kiša.
Vetar u većem delu zemlje slab, na jugu Banata i u donjem Podunavlju umeren, istočni i jugoistočni.
Najniža temperatura od minus dva do četiri, a najviša dnevna od četiri do osam.
U Beogradu tokom jutra magla i niska oblačnost, a tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima.
Vetar slab, jugoistočni. Najniža temperatura od jedan do tri, a najviša dnevna oko sedam.
(Beta, 22.12.2025)