Objavljen snimak supertunela koji niče 50 m ispod nivoa mora: Skraćuje put između gradova, imaće 2 kružna toka, a ovako će biti regulisana stajališta za toalet

Tunel Rogfast protezaće se od Randaberga do Bokna, povezujući Stavanger s Bergenom na putu E39 u Norveškoj.

Kada bude dovršen sledeće decenije, skratiće vreme putovanja između gradova za 40 minuta. Biće to najduži i najdublji podvodni putni tunel na svetu. Supertunel dugačak 27 km biće globalno čudo. Tunel će ići gotovo 400 metara ispod površine mora, a od morskog dna biće udaljen najmanje 50 metara. Za razliku od Fehmarn Linka, koji se gradi u isto vreme između Danske i Nemačke i koji je kilometar kraći od Rogfasta, Norvežani će bušiti u stenama ispod mora. Fehrman Link
