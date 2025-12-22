Dr Miodrag Miladinović – Mici: Sve više mladih Roma sa teškim srčanim oboljenjima

Upozorenje koje dolazi iz zdravstvenog sistema ne sme ostati bez odgovora.

Internista-kardiolog dr Miodrag Miladinović – Mici ukazuje da se u svojoj praksi sve češće susreće sa mladim Romima koji već u trećoj deceniji života imaju ozbiljne kardiovaskularne probleme, uključujući i preležane infarkte miokarda. U razgovoru za javnost, dr Miladinović navodi da ovakvi slučajevi više nisu izuzetak, već zabrinjavajući trend koji zahteva sistemsku reakciju zdravstvenih institucija i šire društvene zajednice. „Imamo pacijente od 28 ili 29 godina