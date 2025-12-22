Danas odluka o organizovanju razgovora sa dva kandidata za Savet REM

BEOGRAD - U Skupštini Srbije će danas biti održana sednica Odbora za kulturu i informisanje, na kojoj bi trebalo da se donese odluka o organizovanju javnog razgovora sa predloženim kandidatima za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Sreten Jovanović i Ištvan Bodžoni kandidati su za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije koje su predložili nacionalni saveti nacionalnih manjina, odlučio je 13. decembra Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje. Javni razgovor koji treba da se organizuje odnosi se na ova dva kandidata, a u međuvremenu su četiri člana Saveta REM - Rodoljub Šabić, Mileva Malešić, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković podneli ostavke, tvrdeći da