Danas odluka o organizovanju razgovora sa dva kandidata za Savet REM-a

U Skupštini Srbije će danas biti održana sednica Odbora za kulturu i informisanje na kojoj bi trebalo da se donese odluka o organizovanju javnog razgovora sa predloženim kandidatima za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Sreten Jovanović i Ištvan Bodžoni kandidati su za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije koje su predložili nacionalni saveti nacionalnih manjina, odlučio je 13. decembra Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje. Javni razgovor koji treba da se organizuje odnosi se na ova dva kandidata, a u međuvremenu su četiri člana Saveta REM-a - Rodoljub Šabić, Mileva Malešić, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković podneli ostavke, tvrdeći da
