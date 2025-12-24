Mir visi o koncu: Sve zavisi od ove dve tačke

B92 pre 2 sata
Mir visi o koncu: Sve zavisi od ove dve tačke

SAD i Ukrajina su se dogovorile o ključnim koracima koji će pomoći u okončanju skoro četvorogodišnjeg rata, ali sporovi oko teritorije na istoku i kontrole nad nuklearnom elektranom Zaporožje ostaju nerešeni, rekao je Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski je govorio dok su SAD ruskim pregovaračima pokazivale plan od 20 tačaka, sastavljen nakon maratonskih razgovora na Floridi poslednjih dana. To je usledilo nakon nedelja razgovora o izmeni ranijeg nacrta od 28 tačaka za koji se smatra da podržava mnoge glavne zahteve Rusije. Zelenski je rekao da je većina stavova značajno približena, ali dva glavna pitanja ostaju nerešena: teritorijalna kontrola u istočnom industrijskom srcu Ukrajine i upravljanje
