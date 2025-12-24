Ukrajinska vojska: Devetnaest lokacija pogođeno ruskim dronovima tokom noći

Beta pre 3 sata

Ukrajinska vojska saopštila je jutros da je 19 lokacija pogođeno ruskim dronovima tokom noći.

 

Tačno 60 od 116 ruskih dronova lansiranih preko noći presretnuto je ili preusmereno ometanjem, ali je 48 pogodilo 19 lokacija, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo.

 

"Neprijatelj je usmerio značajan broj jurišnih dronova ka kritičnoj infrastrukturi u Černigovskoj oblasti", na severu, navela je vojska.

 

Ne pominju se posledice ili moguće žrtve, preneo je pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.

 

Napadi se dešavaju dok su u toku pregovori o okončanju sukoba, koji je počeo ruskom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

 

Ukrajinske snage se povukle iz Siverska na istoku

Ukrajinske snage su se povukle iz grada Siverska na istoku Ukrajine, saopštila je sinoć vojska, dok su ruske snage intenzivirale svoju ofanzivu, prenela je britanska televizijska mreža Bi Bi Si (BBC).

"Osvajači su mogli da napreduju zahvaljujući značajnoj brojčanoj prednosti i stalnom pritisku malih jurišnih grupa u teškim vremenskim uslovima", saopštio je sinoć Generalštab ukrajinske vojske.

Povlačenje ukrajinskih snaga je odlučeno kako bi se zaštitili životi vojnika i nakon što su "neprijatelju naneti veliki gubici", dodaje se u saopštenju.

Zauzimanje Siverska približava Rusiju poslednjim preostalim gradovima takozvanog "pojasa tvrđava" u industrijskoj Donjeckoj oblasti, Slavjansku i Kramatorsku, koji su u ukrajinskim rukama.

(Beta, 24.12.2025)

Povezane vesti »

Energetika i civilna infrastruktura mete novih ruskih napada na Ukrajinu

Energetika i civilna infrastruktura mete novih ruskih napada na Ukrajinu

Slobodna Evropa pre 33 minuta
Ukrajinska vojska: Ruskim dronovima pogođeno devetnaest lokacija

Ukrajinska vojska: Ruskim dronovima pogođeno devetnaest lokacija

Danas pre 2 sata
Ukrajina izgubila grad Siversk na istoku

Ukrajina izgubila grad Siversk na istoku

BBC News pre 3 sata
Ukrajinska vojska: Devetnaest lokacija pogođeno ruskim dronovima tokom noći

Ukrajinska vojska: Devetnaest lokacija pogođeno ruskim dronovima tokom noći

N1 Info pre 4 sati
Ukrajinska vojska: Devetnaest lokacija pogođeno ruskim dronovima tokom noći

Ukrajinska vojska: Devetnaest lokacija pogođeno ruskim dronovima tokom noći

Radio sto plus pre 3 sata
Ukrajinska vojska: Devetnaest lokacija pogođeno ruskim dronovima tokom noći

Ukrajinska vojska: Devetnaest lokacija pogođeno ruskim dronovima tokom noći

Serbian News Media pre 3 sata
Ukrajinske snage se povukle iz Siverska na istoku: Rusi pojačavaju ofanzivu, bliže se „pojasu tvrđava“ u Donjeckoj oblasti…

Ukrajinske snage se povukle iz Siverska na istoku: Rusi pojačavaju ofanzivu, bliže se „pojasu tvrđava“ u Donjeckoj oblasti

Nova pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaBBC

Svet, najnovije vesti »

Spasioci istražuju ostatke libijskog aviona posle pada u Turskoj

Spasioci istražuju ostatke libijskog aviona posle pada u Turskoj

N1 Info pre 7 minuta
Zelenski predstavio mirovni plan u 20 tačaka s bezbednosnim garancijama i putem Ukrajine ka EU

Zelenski predstavio mirovni plan u 20 tačaka s bezbednosnim garancijama i putem Ukrajine ka EU

Slobodna Evropa pre 8 minuta
Orban upozorava: 2025. poslednja godina mira u Evropi i to ne zbog Ukrajine

Orban upozorava: 2025. poslednja godina mira u Evropi i to ne zbog Ukrajine

Sputnik pre 7 minuta
"Kaubojsko ponašanje" Rusija žestoko osudila zaplenu tankera i blokadu Venecuele na Savetu bezbednosti UN

"Kaubojsko ponašanje" Rusija žestoko osudila zaplenu tankera i blokadu Venecuele na Savetu bezbednosti UN

Blic pre 13 minuta
Od Arktika do Donbasa: Šta podrazumeva novi Putinov plan?

Od Arktika do Donbasa: Šta podrazumeva novi Putinov plan?

Vesti online pre 13 minuta