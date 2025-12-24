Ukrajinska vojska: Devetnaest lokacija pogođeno ruskim dronovima tokom noći

Beta pre 3 sata

Ukrajinska vojska saopštila je jutros da je 19 lokacija pogođeno ruskim dronovima tokom noći.

Tačno 60 od 116 ruskih dronova lansiranih preko noći presretnuto je ili preusmereno ometanjem, ali je 48 pogodilo 19 lokacija, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo.

"Neprijatelj je usmerio značajan broj jurišnih dronova ka kritičnoj infrastrukturi u Černigovskoj oblasti", na severu, navela je vojska.

Ne pominju se posledice ili moguće žrtve, preneo je pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.

Napadi se dešavaju dok su u toku pregovori o okončanju sukoba, koji je počeo ruskom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Ukrajinske snage se povukle iz Siverska na istoku

Ukrajinske snage su se povukle iz grada Siverska na istoku Ukrajine, saopštila je sinoć vojska, dok su ruske snage intenzivirale svoju ofanzivu, prenela je britanska televizijska mreža Bi Bi Si (BBC).

"Osvajači su mogli da napreduju zahvaljujući značajnoj brojčanoj prednosti i stalnom pritisku malih jurišnih grupa u teškim vremenskim uslovima", saopštio je sinoć Generalštab ukrajinske vojske.

Povlačenje ukrajinskih snaga je odlučeno kako bi se zaštitili životi vojnika i nakon što su "neprijatelju naneti veliki gubici", dodaje se u saopštenju.

Zauzimanje Siverska približava Rusiju poslednjim preostalim gradovima takozvanog "pojasa tvrđava" u industrijskoj Donjeckoj oblasti, Slavjansku i Kramatorsku, koji su u ukrajinskim rukama.

(Beta, 24.12.2025)