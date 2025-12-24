(Foto, video) "Mi smo ih ubili, mučili su zarobljenike" Dva policajca poginula u eksploziji u Moskvi, ukrajinska GRU preuzela odgovornost

Blic pre 1 sat
(Foto, video) "Mi smo ih ubili, mučili su zarobljenike" Dva policajca poginula u eksploziji u Moskvi, ukrajinska GRU preuzela…

Do incidenta je došlo kada je sumnjiva osoba aktivirala eksplozivni uređaj pokušavajući da nanese štetu Istraga je u toku, analiziraju se snimci i izjave svedoka, a pokrenut je krivični postupak Tri osobe, među kojima dva pripadnika saobraćajne policije, poginule su u eksploziji na jugu Moskve, saopštio je ruski Istražni komitet.

Prema navodima Istražnog komiteta, policajci su u blizini službenog vozila primetili sumnjivu osobu i prišli joj s namerom da je privedu, nakon čega je on aktivirao eksplozivnu napravu, prenela je RIA Novosti. U eksploziji su stradala dva policajca i još jedna osoba. Moskovski državni saobraćajni inspektorat saopštio je da su poginuli poručnici policije Ilja Klimanov (24) i Maksim Gorbunov (25). Klimanov se policiji pridružio u oktobru 2023. godine, a Gorbunov u
