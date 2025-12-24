"Ovo je ogromna eskalacija" Amerika prvi put povukla najdrastičniji korak za Evropu: Vašington zabranio ulazak bivšem visokom zvaničniku EU

Odluka je izazvala polemike i ukazala na sve veći jaz između SAD i EU Sara Rodžers, podsekretarka, izjavila je da ove sankcije signalizuju odlučnost SAD u borbi protiv cenzure američkog govora Amerika je uvela sankcije i zabranila ulazak u zemlju bivšem evropskom komesaru Tjeriju Brentonu zbog navodne cenzure američkih stavova.

Iste mere uvedene su za još četiri osobe, objavio je američki državni sekretar Marko Rubio. Iako Rubio nije otkrio identitet sankcionisanih, to je učinila podsekretarka Sara Rodžers. Ovo je prvi put da Sjedinjene Države sankcionišu bivše EU zvaničnike, što znači da počinje nova era udaljavanja SAD i EU. Rubio je naveo da su, kako je rekao, "radikalni aktivisti i naoružane nevladine organizacije unapredile cenzorske mere stranih država, usmerene na američke