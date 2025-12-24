"Ovo je ogromna eskalacija" Amerika prvi put povukla najdrastičniji korak za Evropu: Vašington zabranio ulazak bivšem visokom zvaničniku EU

Blic pre 19 minuta
"Ovo je ogromna eskalacija" Amerika prvi put povukla najdrastičniji korak za Evropu: Vašington zabranio ulazak bivšem visokom…

Odluka je izazvala polemike i ukazala na sve veći jaz između SAD i EU Sara Rodžers, podsekretarka, izjavila je da ove sankcije signalizuju odlučnost SAD u borbi protiv cenzure američkog govora Amerika je uvela sankcije i zabranila ulazak u zemlju bivšem evropskom komesaru Tjeriju Brentonu zbog navodne cenzure američkih stavova.

Iste mere uvedene su za još četiri osobe, objavio je američki državni sekretar Marko Rubio. Iako Rubio nije otkrio identitet sankcionisanih, to je učinila podsekretarka Sara Rodžers. Ovo je prvi put da Sjedinjene Države sankcionišu bivše EU zvaničnike, što znači da počinje nova era udaljavanja SAD i EU. Rubio je naveo da su, kako je rekao, "radikalni aktivisti i naoružane nevladine organizacije unapredile cenzorske mere stranih država, usmerene na američke
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Pariz osudio odluku o zabrani ulaska u SAD bivšem komesaru EU i još četvoro zvaničnika

Pariz osudio odluku o zabrani ulaska u SAD bivšem komesaru EU i još četvoro zvaničnika

Beta pre 9 minuta
SAD zabranile ulazak bivšeg komesara EU i još četvoro zbog navodnog cenzurisanja američkih stavova

SAD zabranile ulazak bivšeg komesara EU i još četvoro zbog navodnog cenzurisanja američkih stavova

NIN pre 1 sat
Američka poruka EU: Odbijeno izdavanje viza za pet osoba zbog cenzure

Američka poruka EU: Odbijeno izdavanje viza za pet osoba zbog cenzure

Sputnik pre 29 minuta
SAD zabranile ulazak bivšeg komesara EU i još četvoro zbog navodnog cenzurisanja američkih stavova

SAD zabranile ulazak bivšeg komesara EU i još četvoro zbog navodnog cenzurisanja američkih stavova

N1 Info pre 2 sata
Zabranjen ulazak u Ameriku bivšem EU komesaru! Našao se na crnoj listi zajedno sa još četvoro evropskih zvaničnika, oštra…

Zabranjen ulazak u Ameriku bivšem EU komesaru! Našao se na crnoj listi zajedno sa još četvoro evropskih zvaničnika, oštra osuda stigla iz Pariza (foto)

Kurir pre 1 sat
SAD odbile vize bivšem komesaru EU i petorici aktivista zbog Zakona o digitalnim uslugama

SAD odbile vize bivšem komesaru EU i petorici aktivista zbog Zakona o digitalnim uslugama

Euronews pre 1 sat
Pariz osudio odluku o zabrani ulaska u SAD bivšem komesaru EU i još četvoro zvaničnika: „Ne možemo dozvoliti da nam drugi…

Pariz osudio odluku o zabrani ulaska u SAD bivšem komesaru EU i još četvoro zvaničnika: „Ne možemo dozvoliti da nam drugi nameću pravila“

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonEU

Svet, najnovije vesti »

Pariz osudio odluku o zabrani ulaska u SAD bivšem komesaru EU i još četvoro zvaničnika

Pariz osudio odluku o zabrani ulaska u SAD bivšem komesaru EU i još četvoro zvaničnika

Beta pre 9 minuta
Još jedna eksplozija u Moskvi: Tri osobe poginule, među njima dva policajca

Još jedna eksplozija u Moskvi: Tri osobe poginule, među njima dva policajca

Danas pre 19 minuta
Ukrajina objavila ceo mirovni plan od 20 tačaka koji je kreiran sa SAD

Ukrajina objavila ceo mirovni plan od 20 tačaka koji je kreiran sa SAD

Radio 021 pre 4 minuta
Ukrajina objavila kompletan mirovni plan od 20 tačaka napravljen sa Amerikom

Ukrajina objavila kompletan mirovni plan od 20 tačaka napravljen sa Amerikom

Euronews pre 19 minuta
Ovo je ceo plan za Ukrajinu! Zelenski danas čeka odgovor od Putina: 20 tačaka mogu da odrede budućnost Evrope, a posebnu ulogu…

Ovo je ceo plan za Ukrajinu! Zelenski danas čeka odgovor od Putina: 20 tačaka mogu da odrede budućnost Evrope, a posebnu ulogu ima Tramp

Blic pre 19 minuta