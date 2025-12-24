Još jedna eksplozija u Moskvi: Tri osobe poginule, među njima dva policajca

Tri osobe, uključujući dva policajca, poginule su danas u eksploziji u Moskvi, saopštili su ruski istražitelji, samo nekoliko dana nakon što je u eksploziji automobila bombe ubijen visoki general nedaleko od mesta eksplozije.

Dva saobraćajna policajca približavala su se „sumnjivoj osobi“ kada je eksplozivna naprava detonirala, rekla je portparolka Istražnog komiteta Svetlana Petrenko. Dva policajca, kao i još jedna osoba koja je stajala u blizini, preminuli su od zadobijenih povreda. Istražitelji i stručnjaci za sudsku medicinu su na licu mesta, rekla je Petrenko. Incident se dogodio u istom delu Moskve gde je general-potpukovnik Fanil Sarvarov poginuo u eksploziji automobila bombe u