Niški studenti 28. decembra prikupljaju potpise za izbore na (samo) jednoj lokaciji u gradu

Danas pre 1 sat  |  Z. Miladinovic
Neformalna grupa studenata u blokadi Univerziteta u Nišu najavila je da će u nedelju 28. decembra prikupljati potpise za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.

Potpisi će se prikupljati u parku ispred Skupštine grada Niša, kod Kazandžijskog sokačeta, od 12 do 16 časova, u okviru akcije „studentski bazar“. „Pored druženja, razmene ideja i razgovora, tom prilikom ćemo prikupljati potpise i kontakte za izgradnju mreže poverenja, mreže ljudi koji su spremni da zajedno sa nama prave promene.Vreme je da se umrežimo i stanemo jedni uz druge. Raspiši pobedu – ostavi potpis!“, navodi se u pozivu studenata. U pozivu se dodaje da se
