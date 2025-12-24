Otvorena deonica Moravskog koridora duga 14 kilometara, ceo koridor do septembra 2026.

Danas pre 18 minuta  |  Beta
Deonica autoputa Moravski koridor duga oko 14 kilometara, od Vrnjačke Banje do petlje Vrba, otvorena je danas.

Trasa Moravskog koridora dugačka je ukupno 112,4 kilometara i povezuje Pojate i Preljinu, odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug. Taj auto-put je planiran za brzinu vožnje od 130 kilometara na čas, a širok je 30 metara, što je za skoro dva metra šire od ostalih auto-puteva u Srbiji. Izvođač radova na Moravskom koridoru, koji su počeli pre šest godina, je američko-turski konzorcijum „Bechtel-Enka“. Puštanjem u saobraćaj deonice Vrnjačka Banja – Vrba, Moravski
