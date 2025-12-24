Nije pomogao ni Nikola Jokić: Srpski as postigao 29 poena u porazu Denvera u Dalasu

Srpski košarkaš Nikola Jokić dao je 29 poena u porazu Denvera u Dalasu rezultatom 131:130 u noćas odigranom meču NBA lige.

Jokić je bio lider Nagetsa sa 29 poena, 14 asistencija i sedam skokova, ali je Denver u neizvesnoj završnici izgubio posle 11 vezanih pobeda na gostovanjima. Džamal Marej je odigrao sjajno za Denver, postigavši 31 poen i upisavši 14 asistencija, dok je Tim Hardavej Džunior dao 23 poena (sedam trojki). Ruki Kuper Fleg je predvodio Dalas ka pobedi sa 33 poena, uz po devet skokova i asistencija, dok je Entoni Dejvis dao 31 poen i devet skokova. Los Anđeles Klipersi su