Nije pomogao ni Nikola Jokić: Srpski as postigao 29 poena u porazu Denvera u Dalasu

Dnevnik pre 55 minuta
Nije pomogao ni Nikola Jokić: Srpski as postigao 29 poena u porazu Denvera u Dalasu

Srpski košarkaš Nikola Jokić dao je 29 poena u porazu Denvera u Dalasu rezultatom 131:130 u noćas odigranom meču NBA lige.

Jokić je bio lider Nagetsa sa 29 poena, 14 asistencija i sedam skokova, ali je Denver u neizvesnoj završnici izgubio posle 11 vezanih pobeda na gostovanjima. Džamal Marej je odigrao sjajno za Denver, postigavši 31 poen i upisavši 14 asistencija, dok je Tim Hardavej Džunior dao 23 poena (sedam trojki). Ruki Kuper Fleg je predvodio Dalas ka pobedi sa 33 poena, uz po devet skokova i asistencija, dok je Entoni Dejvis dao 31 poen i devet skokova. Los Anđeles Klipersi su
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Jokić ponovo sjajan, ali Denver pao u drami

Jokić ponovo sjajan, ali Denver pao u drami

Vesti online pre 10 minuta
Jokićev trener iskren nakon poraza: Evo kako je on video finiš meča!

Jokićev trener iskren nakon poraza: Evo kako je on video finiš meča!

Hot sport pre 59 minuta
Jokić u poslednjem šutu: "Ponovo bih to uradio"

Jokić u poslednjem šutu: "Ponovo bih to uradio"

Sportske.net pre 29 minuta
Jokić se ne kaje, trener sve pravda statistikom

Jokić se ne kaje, trener sve pravda statistikom

Sport klub pre 1 sat
Jokić je izveo svoju magiju, ali je Votson upropastio: "Uradio bih to opet" VIDEO

Jokić je izveo svoju magiju, ali je Votson upropastio: "Uradio bih to opet" VIDEO

B92 pre 45 minuta
Jokićeva magična asistencija nedovoljna za pobedu: Pejton „sam kao duh“ promašio šut za trijumf (VIDEO)

Jokićeva magična asistencija nedovoljna za pobedu: Pejton „sam kao duh“ promašio šut za trijumf (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Poraz Denvera od Dalasa i pored dobre partije Nikole Jokića

Poraz Denvera od Dalasa i pored dobre partije Nikole Jokića

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBALos AnđelesNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Kad je teško – Vučević! Crnogorski centar sa linije penala rešio pitanje pobednika!

Kad je teško – Vučević! Crnogorski centar sa linije penala rešio pitanje pobednika!

Hot sport pre 19 minuta
Jokić ponovo sjajan, ali Denver pao u drami

Jokić ponovo sjajan, ali Denver pao u drami

Vesti online pre 10 minuta
Bivši trener partizana doveo pojačenje crvenoj zvezdi: Nair Tiknizjan otkrio ko mu je dao preporuku da dođe u Beograd!

Bivši trener partizana doveo pojačenje crvenoj zvezdi: Nair Tiknizjan otkrio ko mu je dao preporuku da dođe u Beograd!

Kurir pre 0 minuta
Zidan se vraća na mesto uspeha: Prezuma reprezentaciju Francuske, poznato i kad

Zidan se vraća na mesto uspeha: Prezuma reprezentaciju Francuske, poznato i kad

Mondo pre 14 minuta
Anselmino se pre vremena vraća na "Bridž"?

Anselmino se pre vremena vraća na "Bridž"?

Sportske.net pre 14 minuta