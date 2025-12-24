Novi Sad ipak bez snega? STIŽU ledeni dani u Srbiju Zima postepeno zahvata sve delove, ovo je tek početak BIĆE skijanja!

Dnevnik pre 1 sat
Novi Sad ipak bez snega? STIŽU ledeni dani u Srbiju Zima postepeno zahvata sve delove, ovo je tek početak BIĆE skijanja!

Srbija se danas oprašta od toplog vazduha sa severa Afrike i ulazi u osetno hladniji period, sa temperaturama koje će u narednim danima biti ispod proseka.

Prema najavama meteorologa Ivana Ristića, pred nama je postepeni, ali izražen prelazak u pravo zimsko vreme, uz sve češću pojavu snega i ledenih dana. Kako objašnjava Ristić, do kraja ove kalendarske godine očekuje se završetak retrogradnog kretanja polarnog vrtloga i njegovo novo pozicioniranje. Osa doline tada će se pomeriti nešto zapadnije od naših krajeva, što će omogućiti prodor hladnog vazduha i doneti sneg širom Balkana, pa i u Srbiji. - Početak snežnih
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Batut: Minimalne dnevne temperature će 1. i 2. januara biti u kategoriji "opasne pojave"

Batut: Minimalne dnevne temperature će 1. i 2. januara biti u kategoriji "opasne pojave"

Newsmax Balkans pre 2 sata
Biometeorološka prognoza Batuta: Opasna pojava na teritoriji više okruga Srbije, bez uslova za talas hladnoće

Biometeorološka prognoza Batuta: Opasna pojava na teritoriji više okruga Srbije, bez uslova za talas hladnoće

Euronews pre 1 sat
Vremenska prognoza 25. decembar 2025.

Vremenska prognoza 25. decembar 2025.

RTS pre 1 sat
Nova tura snega stiže u Srbiju: Radarski snimci otkrivaju kada stižu padavine (foto)

Nova tura snega stiže u Srbiju: Radarski snimci otkrivaju kada stižu padavine (foto)

Mondo pre 1 sat
Batut: Opasna pojava na teritoriji više okruga Srbije, bez uslova za talas hladnoće

Batut: Opasna pojava na teritoriji više okruga Srbije, bez uslova za talas hladnoće

RTK pre 2 sata
(Mape) Polarni vrtlog steže obruč nad Srbijom: Zima udara nikad jače, ovo je tek početak: Formira se ciklon nad Jadranom, a to…

(Mape) Polarni vrtlog steže obruč nad Srbijom: Zima udara nikad jače, ovo je tek početak: Formira se ciklon nad Jadranom, a to znači samo jedno!

Blic pre 2 sata
Hitno se oglasio Batut: Opasna pojava na teritoriji širom Srbije

Hitno se oglasio Batut: Opasna pojava na teritoriji širom Srbije

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanNovi SadAfrikaSneg

Društvo, najnovije vesti »

Novi Pazar: Uhapšen pljačkaš zlatare i njegov saučesnik – policajac

Novi Pazar: Uhapšen pljačkaš zlatare i njegov saučesnik – policajac

Danas pre 6 minuta
Medicinska sestra iz Vršca stopirala sa mrtvom devojčicom u naručju Vozač ih izbacio iz saniteta nasred puta: Priča koja ježi…

Medicinska sestra iz Vršca stopirala sa mrtvom devojčicom u naručju Vozač ih izbacio iz saniteta nasred puta: Priča koja ježi kožu već više od 6 decenija

Blic pre 31 minuta
OFAK sabotira Srbiju, a pomaže Rusiji?! "Vašington pomaže Moskvi da kupuje vreme dok se kriza u Srbiji prolongira"

OFAK sabotira Srbiju, a pomaže Rusiji?! "Vašington pomaže Moskvi da kupuje vreme dok se kriza u Srbiji prolongira"

Blic pre 21 minuta
„U ovoj zemlji boljima se teško prašta, najboljima se daje otkaz“: Šta kažu lekari što je hirurg Vladimir Dugalić postao višak…

„U ovoj zemlji boljima se teško prašta, najboljima se daje otkaz“: Šta kažu lekari što je hirurg Vladimir Dugalić postao višak za Klinički centar Srbije?

Danas pre 21 minuta
Advokati i tužioci objašnjavaju šta se zaista desilo na izborima za Visoki savet tužilaštva

Advokati i tužioci objašnjavaju šta se zaista desilo na izborima za Visoki savet tužilaštva

Danas pre 1 sat