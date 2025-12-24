Novi Sad ipak bez snega? STIŽU ledeni dani u Srbiju Zima postepeno zahvata sve delove, ovo je tek početak BIĆE skijanja!

Srbija se danas oprašta od toplog vazduha sa severa Afrike i ulazi u osetno hladniji period, sa temperaturama koje će u narednim danima biti ispod proseka.

Prema najavama meteorologa Ivana Ristića, pred nama je postepeni, ali izražen prelazak u pravo zimsko vreme, uz sve češću pojavu snega i ledenih dana. Kako objašnjava Ristić, do kraja ove kalendarske godine očekuje se završetak retrogradnog kretanja polarnog vrtloga i njegovo novo pozicioniranje. Osa doline tada će se pomeriti nešto zapadnije od naših krajeva, što će omogućiti prodor hladnog vazduha i doneti sneg širom Balkana, pa i u Srbiji. - Početak snežnih