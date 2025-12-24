Počeo zimski raspust, ali ne za sve đake. U ovim krajevima Srbije čekaće još sedam dana poslednje školsko zvono ove godine

Dnevnik pre 3 sata
Počeo zimski raspust, ali ne za sve đake. U ovim krajevima Srbije čekaće još sedam dana poslednje školsko zvono ove godine…

Zimski raspust za učenike osnovnih i srednjih škola u AP Vojvodini počinje danas i trajaće do 9. januara 2026. godine, dok za ostale učenike raspust počinje 31. decembra 2025. godine, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete.

Prema školskom kalendaru 2025/26. prvo polugodište u AP Vojvodini se završava 23. decembra 2025. godine, a drugo počinje 12. januara 2026. godine, dok za učenike u ostatku Srbije zimski raspust počinje u sredu, 31. decembra 2025. godine, a završava se u petak, 16. januara 2026. godine. Kako se navodi drugo polugodište počinje u ponedeljak, 19. januara 2026. godine. Prema Kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2025/2026. godinu u toku školske godine učenici
